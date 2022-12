Der Landesvorsitzende der Grünen in Rheinland-Pfalz, Paul Bunjes, hat auf einer Delegiertenversammlung in Mainz an die im April zurückgetretene Ministerin Anne Spiegel erinnert. Als Integrationsministerin in Rheinland-Pfalz, dann als Umweltministerin und zuletzt als Bundesfamilienministerin sei sie «immer eine Kämpferin für die Schwächsten in der Gesellschaft» gewesen. «Anne nimmt sich im Moment Zeit für ihre Familie und lässt grüßen», sagte Bunjes am Samstag und fügte unter dem Applaus der Delegierten hinzu: «Danke, Anne!»

Mainz (dpa/lrs) - Spiegel hatte die Grünen im vergangenen Jahr als Spitzenkandidatin in eine zweite Ampel-Regierung mit SPD und FDP geführt. Bevor sie nach der Bundestagswahl 2021 zur Familienministerin berufen wurde, war sie als Umweltministerin zum Zeitpunkt der Flutkatastrophe im Ahrtal für den Hochwasserschutz zuständig. Zehn Tage danach brach sie zu einem vierwöchigen Familienurlaub nach Frankreich auf. Kritik daran und der politische Druck wurden im April so stark, dass sie ihren Rücktritt erklärte.

Bunjes und die rheinland-pfälzische Familienministerin Katharina Binz riefen ihre Partei zur Geschlossenheit auf. „Geschlossenheit bedeutet nicht: keine Diskussionen mehr, aber dass wir uns hinter unseren Beschlüssen sammeln“, sagte Bunjes. Im Bund wie im Land komme es besonders auf die Grünen an, wenn es um die Gestaltung der Klimaschutz- und Sozialpolitik gehe. „Wir stehen zusammen und kämpfen für gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Binz sagte, die Landesregierung arbeite gut und vertrauensvoll zusammen - „da läuft manches anders als in der Bundesampel.“ Als möglichen Grund nannte Binz „die Vermutung, dass in Rheinland-Pfalz drei Frauen an der Spitze stehen und nicht drei Männer wie im Bund“.