Illingen (dpa/lrs) - In das Schaufenster einer Apotheke im saarländischen Illingen ist eine 65-jährige Autofahrerin gekracht. Am Freitagvormittag habe sie ihr Auto nicht in den Parkmodus geschaltet und sei somit geradeaus in die Ladenscheibe gefahren, teilte die Polizei mit. Am Auto entstand ein erheblicher Schaden. Auch in der Apotheke wurden mehrere Regale, Waren und die Raumdecke beschädigt. Verletzt wurde niemand.

