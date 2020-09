Neunkirchen (dpa/lrs) - Starker Rauch hat in der Nacht zum Sonntag zwei Bewohner der saarländischen Kreisstadt Neunkirchen leicht verletzt. Ursache war der Brand eines Papiercontainers vor dem Wohnhaus, der nach Polizeiangaben von einem unbekannten Täter verursacht wurde. Der Rauch drang durch ein gekipptes Fenster ins Schlafzimmer der Anwohner ein. Zur Behandlung der Rauchvergiftung wurden sie mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Insgesamt wurden in der Wohngegend drei Papiercontainer in Brand gesetzt, die von der Feuerwehr schnell gelöscht wurden.