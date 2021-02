Mainz (dpa/lrs) - In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz ist es vor der Landtagswahl am 14. März zu einer Panne gekommen: Bis zu rund 200 Wähler haben ihre beantragten Briefwahlunterlagen doppelt bekommen. Weitere derartige Fälle in Rheinland-Pfalz seien vorerst nicht bekannt, teilte die Landeswahlleitung in Bad Ems am Donnerstag mit. Zuvor hatte die Mainzer «Allgemeine Zeitung» berichtet, zum doppelten Druck und Versand von Wahlscheinen sei es wegen eines Druckfehlers gekommen. Das städtische Wahlbüro bitte alle Betroffenen mit Freiumschlägen, die Dubletten zurückzuschicken. Der Rücklauf werde kontrolliert. Doppeltes Wählen gilt als Wahlfälschung: Laut Strafgesetzbuch drohen eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren Haft.

