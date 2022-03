Den zweiten Tag in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz wieder gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Donnerstag einen Wert von 984,7 nach 945,1 am Mittwoch.

Mainz (dpa/lrs) - Die Gesundheitsämter erfassten 9504 bestätigte Fälle innerhalb von 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr). Die Zahl der derzeit mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen ging auf 152.240 zurück. Die Hospitalisierungsinzidenz sank von 7,01 auf 6,36. Dieser Wert zeigt die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an. Zudem wurden 9 weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten gezählt, so dass sich die Gesamtzahl auf 5039 erhöhte.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Donnerstag im Kreis Germersheim mit 1329,4. Es folgten die Stadt Zweibrücken (1288,2) sowie die Kreise Vulkaneifel (1241,5) und Cochem-Zell (1240,7). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 680,4 im Kreis Neuwied.

