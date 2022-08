Abwehrspieler Robin Bormuth wechselt in der zweiten Fußball-Bundesliga vom SC Paderborn zum 1. FC Kaiserslautern. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger wird vom SCP für ein Jahr verliehen. Das teilten beide Clubs am Montag mit. «Innerhalb der Saison-Vorbereitung hat sich in unserem Team eine andere Innenverteidiger-Konstellation ergeben. Deshalb kam Robin bislang nicht so zum Zuge, wie er es sich erhofft hat», sagte Paderborns Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth.

Kaiserslautern (dpa) - „Durch die Nähe zu meiner Heimat kenne ich die traditionsreiche und beeindruckende Kulisse und bin voller Vorfreude, der Mannschaft zu helfen, weiter so erfolgreich Punkte zu sammeln“, sagte Bormuth. Lauterns Geschäftsführer Thomas Hengen sagte: „Er hat uns in den Gesprächen auch mit seiner Persönlichkeit überzeugt und wir sind sicher, dass er sich in unser Kollektiv eingliedern und die Qualität und den internen Konkurrenzdruck erhöhen kann.“

