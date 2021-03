Cochem (dpa/lrs) - Pöbelnd, ohne Corona-Masken und offenbar betrunken: Acht Personen, die sich in Cochem (Landkreis Cochem-Zell) nicht an die Corona-Regeln hielten, sind von der Polizei kontrolliert worden. Als die Beamten die Personalien feststellen wollte, zeigte sich ein 30-jähriger Mann aus dem Hunsrück aggressiv. Wie die Polizeiinspektion Cochem am Freitagabend mitteilte, schlug, spuckte und trat er gegen die Beamten,

„Eine Beamtin wurde am Bein und im Gesicht verletzt, sie wurde im Krankenhaus untersucht und behandelt, musste aber nicht stationär verbleiben“, heißt es in der Mitteilung. Die Polizei nahm den aggressiven Mann vorübergehend fest. Die Mitglieder der Gruppe hatten Alkohol getrunken und bekamen den Angaben nach einen Platzverweis.

© dpa-infocom, dpa:210320-99-898251/3