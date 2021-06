Mainz (dpa/lrs) - Im Raum Mainz ist am Donnerstag der Ozonwert über die Informationsschwelle gestiegen. Wie das Landesamt für Umwelt in Mainz mitteilte, lag der einstündige Mittelwert um 14.00 Uhr bei 181 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der Grenzwert der Informationsschwelle beträgt 180 Mikrogramm Ozon. Das Amt empfiehlt empfindlichen Menschen, ungewohnte körperliche Tätigkeiten im Freien zu vermeiden. Von Ausdauersport am Nachmittag werde abgeraten.

