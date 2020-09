Lahnstein (dpa/lrs) - Eineinhalb Wochen nach der Entgleisung eines Güterzugs bei Koblenz gibt die Deutsche Bahn an diesem Mittwoch (9. September) den Bahnhof Niederlahnstein für den Personennahverkehr komplett frei. Das teilte eine Frankfurter Bahnsprecherin am Dienstag der Deutschen Press-Agentur mit. Bislang mussten hier etwa rechtsrheinisch Reisende von Wiesbaden nach Koblenz in Busse umsteigen. Nur die Lahn-Eifel-Bahn zwischen Limburg und Koblenz konnte hier schon seit Montag wieder verkehren.

Die komplette Streckenfreigabe auch für Güterzüge verzögert sich laut der Bahnsprecherin: «Die Instandsetzung ist nun bis Ende nächster Woche geplant.» Ursprünglich sollte diese schon bis frühestens nächsten Montag (14. September) abgeschlossen sein.

Noch läuft der Austausch von etwa 7000 Kubikmetern Erdreich, das mit Diesel verunreinigt worden war. Dieses wird nach Angaben der Sprecherin unter anderem zu Entsorgern im Saarland und in Nordrhein-Westfalen transportiert. Anschließend sollen am Bahnhof Niederlahnstein wieder Gleise und vier Weichen verlegt werden.

Der Güterzug des privaten Berliner Bahnunternehmens Laeger & Wöstenhöfer war am 30. August auf dem Weg von Rotterdam nach Basel im Welterbe Oberes Mittelrheintal in Lahnstein entgleist. Jeder der 18 Kesselwagen hatte bis zu 60 000 Liter Diesel geladen. Sieben kippten um, zwei weitere entgleisten und blieben stehen. Bis zu 150 000 Liter Diesel sollen ausgelaufen sein. Unfallursache und Schadenshöhe blieben zunächst unbekannt. Die rechtsrheinischen Gleise in Lahnstein sind Teil von Europas meistbefahrener Güterzugstrecke zwischen Genua und Rotterdam. Der Güterverkehr wird dort gegenwärtig auf die linksrheinischen Schienen umgeleitet.