Mainz (dpa/lrs) - Ordnungsämter und Polizei in Rheinland-Pfalz schauen heute verstärkt auf die Einhaltung der Maskenpflicht. Im Fokus der Aktion sind die Landeshauptstadt Mainz sowie die Städte Trier, Kaiserslautern und Prüm. Nach den Worten von Innenminister Roger Lewentz (SPD) soll bei dem Kontrolltag die Bevölkerung für die Einhaltung der Coronaregeln sensibilisiert werden. Angesichts der momentanen Entwicklung der Pandemie sollen aber Verstöße auch konsequent geahndet werden.

Kontrolliert werden soll angesichts der zuletzt stark gestiegenen Zahlen an Corona-Neuinfektionen insbesondere an öffentlichen Plätzen und in Spielhallen sowie gastronomischen Betrieben. Bei einem Verstoß gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kann ein Bußgeld von 50 Euro fällig werden. In Trier gilt seit Mitternacht eine Maskenpflicht für Teile der Innenstadt.