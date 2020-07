Die Landtagsopposition kritisiert, dass in Rheinland-Pfalz Führerscheine, die im Zusammenhang mit dem Debakel um den neuen Bußgeldkatalog im Straßenverkehr eingezogen wurden, nicht zurückgegeben werden sollen. CDU und AfD forderten die Ampel-Regierung aus SPD, FDP und Grünen auf, sich dem saarländischen Vorbild anzuschließen und Führerscheine zurückzugeben.

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Dirk Herber, äußerte auch sein Unverständnis darüber, dass es keine bundeseinheitliche Regelung gibt. Rheinland-Pfalz sieht nach Angaben des Mainzer Innenministeriums keine rechtliche Grundlage für eine Rücknahme bereits rechtskräftig gewordener Bescheide. Das Saarland dagegen gibt – wie inzwischen auch andere Bundesländer – eingezogene Führerscheine angesichts des Formfehlers bei den härteren Strafen für Raser zurück. Wie viele Autofahrer in Rheinland-Pfalz betroffen sind, steht noch nicht genau fest. Ersten Schätzungen zufolge geht das Mainzer Innenministerium von einigen Hundert aus.

Kritik an Verkehrsminister Wissing

„Im Saarland – und auch in Bayern – hat die Rückgabe der Führerscheine bereits begonnen“, betonte Herber. „Mit Blick auf die Verkehrsministerkonferenz mangelt es Volker Wissing (FDP) offenbar an Durchsetzungsvermögen.“ Es sei nicht nachvollziehbar, warum Betroffene, die Einspruch eingelegt hätten, nun ihren Führerschein wiederbekämen und denjenigen, die für ihr Fehlverhalten gerade stünden und ihre Strafe akzeptiert hätten, die Fahrerlaubnis entzogen bleibe. „Das ist ungerecht“, kritisierte Herber.

Wissing bezieht keine Position

Verkehrsminister Wissing will sich offenbar aus dieser Debatte heraushalten. In diesem Fall liege die Zuständigkeit beim Innenministerium, sagte Susanne Keeding, Sprecherin des Verkehrsministeriums. Es gehe hier nicht um politische Positionen, sondern um die rechtliche Bewertung durch das Innenministerium, so Keeding weiter: „Das Verkehrsministerium baut Straßen, das Innenministerium regelt die Benutzung (Polizei- und Ordnungsrecht).“

Der verkehrspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Jan Bollinger, forderte, die Landesregierung müsse im Innen- und im Rechtsausschuss zu dem Problem Stellung nehmen. Bollinger sagte, im Zweifel müsse in dubio pro reo zugunsten der Autofahrer entschieden werden.

Auch Schleswig-Holstein gibt Führerscheine zurück

Unterdessen entscheiden sich immer mehr Bundesländer, auch bei bereits rechtskräftigen Fahrverboten eingezogene Führerscheine zurückzugeben. Baden-Württemberg und Bremen wollen dies im Wege von Gnadengesuchen machen. Ähnlich verfährt nun auch Schleswig-Holstein. In solchen Fällen werde man prüfen, ob das Fahrverbot durch eine Gnadenentscheidung aufgehoben werden kann, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Kiel: „Dann werden auch die eingezogenen Führerscheine umgehend an die Betroffenen zurückgesendet.“

Diese Prüfung erfolge von Amts wegen, also ohne dass der Betroffene einen Antrag stellen müsse. Klar sei aber auch, dass das Fahrverbot nur aufgehoben werde, wenn es auf Grundlage des vor dem 28. April 2020 geltenden Bußgeldkatalogs nicht ausgesprochen worden wäre, sagte der Ministeriumssprecher.

Das war geplant: Härtere Strafen für Raser

Die neue Straßenverkehrsordnung sieht eigentlich vor, dass ein Monat Führerscheinentzug droht, wenn man innerorts 21 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt oder außerorts 26 km/h zu schnell. Zuvor lagen die Grenzen bei Überschreitungen von 31 km/h im Ort und 41 km/h außerhalb. Wegen eines Formfehlers wurde der neue Bußgeldkatalog aber Anfang Juli vorerst außer Vollzug gesetzt.