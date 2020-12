Trier (dpa/lrs) - Ein Reisender ohne Ticket und Mund-Nasen-Schutz ist in einer Regionalbahn in Trier handgreiflich geworden und hat den Lokführer attackiert. Der Unbekannte sollte am Dienstagabend an der Station Trier-Süd an der Weiterfahrt gehindert werden, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin habe er dem Lokführer unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Der 22-jährige Lokführer erlitt leichte Verletzungen und konnte den Angaben zufolge seien Dienst nicht fortsetzen. Der Schläger floh, die Bundespolizei hofft nun auf Zeugen.