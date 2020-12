Neuwied (dpa/lrs) - Mit komplett heruntergefahrenen Reifen auf regennasser Straße hat ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich überschlagen. Der 31-Jährige war am Mittwochabend mit seinem Wagen beim Auffahren auf die Bundesstraße 42 bei Neuwied ins Schleudern geraten, wie die Polizei mitteilte. Er und sein Beifahrer wurden trotz des Überschlags nur leicht verletzt. «Die beiden hatten großes Glück», sagte ein Polizeisprecher. Die Reifen des Autos waren so stark abgefahren, dass kein Profil mehr erkennbar war. In Verbindung mit der nassen Straße und unangepasster Geschwindigkeit dürfte das zu dem Unfall geführt haben.

Neuwied (dpa/lrs) - Mit komplett heruntergefahrenen Reifen auf regennasser Straße hat ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich überschlagen. Der 31-Jährige war am Mittwochabend mit seinem Wagen beim Auffahren auf die Bundesstraße 42 bei Neuwied ins Schleudern geraten, wie die Polizei mitteilte. Er und sein Beifahrer wurden trotz des Überschlags nur leicht verletzt. „Die beiden hatten großes Glück“, sagte ein Polizeisprecher. Die Reifen des Autos waren so stark abgefahren, dass kein Profil mehr erkennbar war. In Verbindung mit der nassen Straße und unangepasster Geschwindigkeit dürfte das zu dem Unfall geführt haben.