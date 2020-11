Koblenz (dpa/lrs) - Tennishallen für den Amateur- und Freizeitsport müssen in Rheinland-Pfalz in der Corona-Pandemie vorerst geschlossen bleiben. Der Tennisverein einer Ortsgemeinde im Kreis Mainz-Bingen scheiterte mit einem Eilantrag dagegen beim Verwaltungsgericht Mainz und mit seiner Beschwerde gegen diese Ablehnung beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz.

Die Zwölfte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 30. Oktober 2020 verbiete Training und Wettkampf im Amateur- und Freizeitsport in Mannschaftssportarten und im Kontaktsport, teilte das OVG am Dienstag mit. Einzelsportarten seien nur im Freien und alleine, zu zweit oder mit Mitgliedern des eigenen Hausstands erlaubt. Schwimmbäder, Saunen, Thermen und Fitnessstudios seien geschlossen. Diese Regelungen seien bei einer summarischen Prüfung in einem Eilverfahren mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu beanstanden.

Das Verbot von Tennis in der Halle fügt sich laut OVG schlüssig ein in das Gesamtkonzept der Bekämpfungsverordnung. Dieses sieht vor, angesichts der zweiten Corona-Welle für begrenzte Zeit einen drastischen Verzicht auf direkte Begegnungen von Menschen zu erreichen. Dem OVG zufolge steht außer Zweifel, dass ein „signifikant erhöhtes Infektionsrisiko“ gegeben sei, wenn regelmäßig in geschlossenen Räumen einander unbekannte Menschen für einen längeren Zeitraum zusammenkommen. Der Beschluss des OVG Rheinland-Pfalz ist rechtskräftig.