Koblenz (dpa/lrs) - Eine für das Wochenende geplante Baumesse in Bad Dürkheim darf nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz nicht stattfinden. Die Justizbehörde verwies in ihrer Mitteilung von Freitag auf die Corona-Bekämpfungsverordnung und gab einer Beschwerde des Landes Rheinland-Pfalz statt.

„Wir sehen diese Entscheidung für falsch an, müssen uns dieser jedoch beugen“, teilte der Messebetreiber auf seiner Homepage mit. „Im nächsten Jahr werden wir gestärkt wiederkommen.“

Am Mittwoch hatte das Verwaltungsgericht in Mainz in einem Eilverfahren entschieden, dass die Baumesse unter Schutzmaßnahmen stattfinden dürfe. Durch ein generelles Verbot werde der Messebetreiber im Vergleich zu Betreibern von Möbelhäusern oder Einkaufszentren ungleich behandelt, hieß es.

Dagegen habe das Land Rheinland-Pfalz am Donnerstag Beschwerde eingelegt, und das Oberverwaltungsgericht (OVG) habe die Entscheidung des Verwaltungsgerichts am Abend aufgehoben, teilte das OVG mit.

Das Verbot stelle keine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung im Vergleich zu Betreibern großflächiger Verkaufsstellen des Einzelhandels dar, deren Betrieb unter bestimmten Schutzmaßnahmen zulässig sei, entschied das Oberverwaltungsgericht in Koblenz.

Das Land wolle angesichts der sogenannten zweiten Welle der Corona-Pandemie mit einer flächendeckenden Strategie für einen begrenzten Zeitraum einen drastischen Verzicht auf direkte Begegnungen von Menschen erreichen - hier füge sich die Schließungsanordnung schlüssig in das Gesamtkonzept ein.

Ausgangspunkt sei dabei nicht die Ansteckungswahrscheinlichkeit für Teilnehmer bestimmter Veranstaltungen, sondern das Unterbinden nicht zwingend erforderlicher persönlicher Kontakte - unter Aufrechterhaltung besonders wichtiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bereiche, entschied das Gericht.

Das Gesundheitsministerium begrüßte die Entscheidung. Der Beschluss bestätige die Rechtsauffassung der Landesregierung und die Rechtmäßigkeit der Corona-Verordnung, teilte Staatssekretär Alexander Wilhelm mit. Die aktuellen Schutzmaßnahmen seien verhältnismäßig.