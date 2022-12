Der Anteil geschädigter Bäume in den rheinland-pfälzischen Wäldern beträgt in diesem Jahr 81 Prozent. Nur rund jeder fünfte Baum zeigt keine Schäden. Dies geht aus dem Waldzustandsbericht 2022 hervor, der am Donnerstag in Mainz veröffentlicht wurde.

Mainz (dpa/lrs) - „Auch in diesem Jahr ist die Diagnose: Der Wald ist klimakrank“, sagte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne). Die durch die Auswirkungen der Klimakrise sowie Luftschadstoffe ohnehin schon geschwächten Bäume könnten Krankheits- und Insektenbefall kaum abwehren.

Die jährlichen Waldzustandsberichte erfassen wie eine Fieberkurve das Ausmaß der Schädigung. Grundlage ist die fachliche Begutachtung von 3696 Bäumen an 154 über das ganze Land verteilten Orten. Untersucht werden der Zustand der Baumkronen und der Waldboden.

Im vergangenen Jahr gab der Waldzustandsbericht den Anteil geschädigter Bäume mit 82 Prozent an, nachdem es 2020 noch 84 Prozent waren. Vor 2018, als die Serie ungewöhnlich heißer und trockener Jahre begann, waren es erst 73 Prozent. Ursache der zunehmenden Schäden sind die Erderwärmung, aber auch Luftschadstoffe wie Stickstoff.