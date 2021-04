Wiesbaden (dpa/lrs) - Aufsteiger 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Fußball-Liga eine Zwei-Tore-Führung noch verspielt und ist nicht über ein Remis beim SV Wehen Wiesbaden hinausgekommen. Die Saarländer verpassten es damit beim 2:2 (0:0) am Samstag, den Hessen auf vier Punkte zu enteilen. Der FCS sah nach einem Doppelpack von Angreifer Julian Schmidt (56. Minute/65.) aus wie der sichere Sieger, doch dann bewiesen die Gastgeber große Moral und glichen dank Phillip Tietz, der ebenfalls doppelt (84./90.+2) traf, noch aus. In der Tabelle bleiben Saarbrücken (46 Punkte) und der SVWW (45) damit weiter eng beisammen.

Mit dem Aufstieg in die 2. Liga dürfte es für beide Mannschaften nicht mehr klappen. Dynamo Dresden (58), Hansa Rostock (57) und FC Ingolstadt (57) sind in der Tabelle schon deutlich enteilt.

