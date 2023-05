Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Sie sind wieder Hotspots des Corona-Geschehens: In 153 von 559 rheinland-pfälzischen Senioreneinrichtungen grassiert das Virus. Das Land kündigt deshalb neue Vorschriften für Besucher an. Doch was dem Pfälzer Johannes Fruth passiert ist, steht in keinem Regelwerk des Ministeriums.

Seit 23 Jahren lebt der Bruder von Johannes Fruth im Pflegeheim, aktuell im Johanniter-Haus in Kleinniedesheim im Rhein-Pfalz-Kreis. Fruth besucht ihn zweimal in der Woche. Er ist nicht nur naher