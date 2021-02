Mainz (dpa/lrs) - Nur 7,1 Prozent aller Gefangenen in Rheinland-Pfalz sind Frauen. Von den 2923 Gefangenen im Land sind 208 weiblich, wie das Justizministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte (Stand 29. Januar 2021). Diese niedrige Frauenquote schwankte demnach im Laufe der Jahre nur wenig. Im März 2020 lag sie in den rheinland-pfälzischen Gefängnissen laut Ministerium bei insgesamt 7,4 Prozent, in den Vergleichsmonaten 2019 und 2018 jeweils bei 7,2 Prozent und 2017 bei 6,6 Prozent.

In der Kriminologie, also in der Lehre vom Verbrechen, gibt es unterschiedliche Erklärungsversuche für diesen großen Unterschied der Geschlechter. In der Forschung werde beispielsweise mit hormonellen oder gesellschaftlichen Prägungen argumentiert. Manche Kriminologen wiesen auch darauf hin, Straftaten von Männern seien häufiger sichtbarer als die von Frauen. Der Sprecher des rheinland-pfälzischen Justizministeriums, Christoph Burmeister, sagte: „Eine 100-prozentig überzeugende Erklärung zu finden ist schwierig.“

© dpa-infocom, dpa:210207-99-334614/2