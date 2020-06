Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz ist von Sonntag auf Montag nur eine neue Corona-Infektion gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der bestätigten Infektionen auf 6699 (Stand Montag 10.15 Uhr), wie das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie Ende Februar blieb erneut unverändert bei 230. Aktuell infiziert seien 246 Menschen, 6223 gelten den Angaben zufolge als genesen.

Die stärkste Infektionsdynamik gibt es in der Stadt Mainz mit 23 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Danach folgt die Stadt Worms mit elf Fällen.

Die Zahlen entsprechen nach Angaben der Landesregierung den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.

Da die Mitarbeiter der Gesundheitsämter am Wochenende und an Feiertagen in erster Linie mit der Ermittlung von Kontaktpersonen und Quarantänemaßnahmen gebunden seien, erfolgen die Meldungen zum Teil zeitverzögert, erklärte das Gesundheitsministerium.