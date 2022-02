Rheinland-Pfalz bekommt an diesem Freitag den neuen Novavax-Impfstoff gegen das Coronavirus. Am Samstag werden die bestellten Dosen auf die Impfzentren verteilt und am Montag - wie geplant - mit den Impfungen begonnen. Das teilte Impfkoordinator Daniel Stich am Donnerstag in Mainz mit. «Für über 15.000 registrierte Menschen heißt das: Alle bitte ihre E-mail-Postfächer kontrollieren und nachschauen, ob bereits eine Terminbestätigung vorliegt.»

Mainz (dpa/lrs) - Auch wenn nicht der große Schub für die Impfquote erwartet werde, so trage Novavax als zusätzlicher Baustein zu einer weiteren Immunisierung in der Bevölkerung bei. 83,7 Prozent der Erwachsenen in Rheinland-Pfalz hätten bereits zwei Impfungen bekommen, seien also grundimmunisiert. Dazu kämen mehr als 2,33 Millionen Auffrischungsimpfungen. Novavax wurde Ende des vergangenen Jahres als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt.

Der Novavax-Impfstoff basiert auf einem klassischeren Verfahren. Er besteht aus virusähnlichen Partikeln, die das Spike-Protein des Coronavirus enthalten, sowie einem Wirkverstärker. Er gilt als Totimpfstoff, also als Impfstoff ohne lebende, vermehrungsfähige Krankheitserreger. Allerdings enthalten auch die anderen Vakzine keine lebenden Viren.

Terminportal