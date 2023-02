Der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour setzt auf grüne Wahlerfolge bei den kommenden Oberbürgermeisterwahlen in Rheinland-Pfalz und Hessen. Die Partei sei in ihrer Grundsubstanz so stark, dass sie an vielen Orten um Platz eins mitkämpfen könne, sagte Nouripour beim Politischen Aschermittwoch der Grünen in Mainz.

Mainz (dpa) - Am 5. März steht in Frankfurt die Oberbürgermeisterwahl an, für die Grünen geht Manuela Rottmann ins Rennen. Am selben Tag wird in Mainz in einer Stichwahl entschieden, wer Nachfolger des ins rheinland-pfälzische Innenministerium gewechselten SPD-Politikers Michael Ebling wird.

In der Landeshauptstadt hoffen die Grünen auf ihren Kandidaten Christian Viering, der im ersten Wahlgang allerdings deutlich hinter dem parteilosen Bewerber Nino Haase lag. Auch bei den im Frühjahr anstehenden OB-Wahlen in Kassel (12.3.) und Darmstadt (19.3.) rechnen sich die Grünen Chancen auf die Chefsessel im Rathaus aus.