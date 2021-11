Die Nummern 110 und 112 waren zeitweise nicht erreichbar. Auch Rheinland-Pfalz war davon betroffen. Der Grund für den Ausfall steht mittlerweile fest.

Mainz (dpa/lrs) - Die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr sind in Rheinland-Pfalz am Donnerstagmorgen wegen Wartungsarbeiten bei der Telekom zeitweise ausgefallen. Bereits am Morgen seien die Verbindungen größtenteils wiederhergestellt gewesen, teilte ein Sprecher des Lagezentrums in Mainz mit. Lediglich in Mainz seien die Notrufe bis zum Mittag zunächst über die Leitstelle in Koblenz weitergeleitet worden.

Nicht nur in Rheinland-Pfalz, auch bundesweit liefen Notrufe ins Leere. Wie die Telekom am Mittag in Bonn mitteilte, war es um 4.30 Uhr bei Routine-Wartungsarbeiten zu einer Störung der Erreichbarkeit der Notruf-Leitstellen in verschiedenen Regionen Deutschlands gekommen. Um 5.40 Uhr seien alle Leitstellen wieder uneingeschränkt erreichbar gewesen.

Ursächlich für die Störung sei vermutlich eine neue Software gewesen. «Einen Hackerangriff können wir aktuell ausschließen», teilte ein Sprecher der Telekom mit, die die technische Infrastruktur für den Notruf bereitstellt. «Ursächlich für die Störung war vermutlich die Einbringung einer neuen Software, die zuvor ausführlich getestet worden war und keinerlei Auffälligkeiten gezeigt hatte. Die detaillierte Analyse dauert an.»

Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ging von einem technischen Fehler aus. «Hinweise auf einen Cyberangriff liegen nicht vor», sagte ein BSI-Sprecher auf Anfrage. Die Telekom habe die Störung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen dem BSI und der Bundesnetzagentur gemeldet. Doch dass überhaupt ein solcher Ausfall bundesweit passieren kann - die Telekom sprach von etwa 70 Minuten -, rief auch Kritik hervor. Bürgerinnen und Bürger wurden über Ansagen im Rundfunk sowie über Meldungen in Warn-Apps aufgefordert, sich während der Störung direkt bei den Polizeistellen vor Ort zu melden.

Einen überregionalen, vorübergehenden Ausfall der beiden Notrufnummern hatte es bereits am 29. September gegeben. Grund war damals eine bundesweite Störung im Netz der Deutschen Telekom - betroffen waren Anrufe aus dem Mobilfunk in das Festnetz, wie das Unternehmen mitteilte. Der neuerliche Ausfall soll eine andere technische Ursache gehabt haben als die Störung im September.

