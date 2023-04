Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Anzahl der Veranstaltungen gegen die Corona-Politik nimmt auch in Rheinland-Pfalz weiter zu. Viele Teilnehmer tragen keine Masken oder widersetzen sich anderen Schutzregeln zur Eindämmung der Pandemie. Ein Video vom Polizeieinsatz in Pirmasens kursiert im Internet.

Rund 8000 Menschen sind am Montagabend in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Dabei habe es auch mehrere Angriffe auf Polizeibeamte gegeben,