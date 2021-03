Wegen anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen hat die Stadt Ludwigshafen sowie die Kreise Germersheim und Donnersberg Teile des öffentlichen Lebens auf Anordnung des Landes wieder stärker eingeschränkt. Nicht überall gelten jedoch die selben Regeln. In Kusel ist zwar die 7-Tage-Inzidenz noch deutlich unter 50, doch von dort kommt ein ungewöhnlicher Vorschlag.

Ab Montag gilt in der Stadt Ludwigshafen wegen der konstant hohen Inzidenzwerte wieder eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr morgens. Drei Tage in Folge lag dort die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner über dem Wert von 100. Im öffentlichen Raum gilt Maskenpflicht, wenn ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. Und Geschäfte dürfen nur nach vorheriger Terminvereinbarung einzelne Kunden empfangen. Die neue Allgemeinverfügung gilt in Ludwigshafen bis 28. März.

Im Kreis Germersheim müssen Kosmetikstudios und andere „körpernahe Dienstleistungen“ ohne Mindestabstand wieder schließen, teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Die Regeln zum Distanz-, Präsenz- und Wechselunterricht an den Schulen ändern sich demzufolge jedoch nicht. Die neue Allgemeinverfügung tritt heute in Kraft und gilt ebenfalls bis 28. März. Eine nächtliche Ausgangssperre gehört jedoch – anders als etwa in Ludwigshafen oder im Landkreis Südwestpfalz – nicht dazu.

Widersprüchliche Aussagen

Landrat Fritz Brechtel (CDU) sagte dazu auf Anfrage, dass eine solche Sperre aus Mainz „nicht verlangt“ worden sei. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium sieht das dagegen anders. Vor dort hieß es am Freitagabend auf Anfrage: „Die Muster-Allgemeinverfügungen, die das Land Landkreisen und kreisfreien Städten für den Erlass von Allgemeinverfügungen aufgrund von Überschreitungen von Grenzwerten bei 7-Tages-Inzidenzen zur Verfügung stellt, sähe im Fall von Germersheim auch die Ausgangssperre vor. “

Landrat Brechtel bedauerte das „Hin und Her“ zwischen Lockerungen und Verschärfungen. Er habe mit dem Land diskutiert, aber wegen der hohen Inzidenz „keine Spielräume“ gehabt. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Germersheim am Freitag bei 131 und damit den vierten Tag in Folge über dem Wert von 100, bei dem schärfere Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Einzelhandel macht weiter, Schulen nicht

Am Donnerstag hatten bereits der Kreis Ahrweiler und die Südwestpfalz die „Notbremse“ gezogen. Die Stadt Pirmasens liegt bei der Corona-Inzidenz dagegen wieder knapp unter der 100er-Marke: am Freitag bei 99,4. Damit die verschärften Maßnahmen aufgehoben werden, müsste die Stadt mindestens sieben Tage lang in Folge stabil unter 100 liegen. Ab heute gelten auch im Donnersbergkreis wieder strengere Regeln: Der Präsenzunterricht ist gestrichen, der Einzelhandel aber nicht betroffen.

In Kusel macht man sich ganz andere Sorgen. Thomas Danneck, einer der Impfkoordinatoren des Kreises, schlug vor, bekannte Persönlichkeiten mit Astrazeneca zu impfen. Er hofft, dass damit nach dem aufgehobenen Astrazeneca-Stopp das Vertrauen in das Vakzin wieder hergestellt wird. Sonst sei mit vielen Terminabsagen im Impfzentrum Kusel zu rechnen, so Danneck.