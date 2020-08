Koblenz (dpa/lrs) - Trotz der derzeit großen Hitze und Trockenheit gibt es am Rhein noch kein Niedrigwasser. «Wir haben keine besorgniserregende Situation», sagte Hydrologe Jörg Uwe Belz von der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur in Koblenz. Zwar führe der Rhein am Pegel Kaub im Rhein-Lahn-Kreis zum Beispiel derzeit rund 30 Prozent weniger Wasser als saisonal üblich. Dies sei aber immer noch knapp einen Meter über der Marke, bei der man von Niedrigwasser spreche.

Eine gewisse Entspannung hätten Niederschläge in Süddeutschland gebracht. Der Experte rechnete damit, dass die Wasserstände wieder fallen werden. «Grundsätzlich ist die typische Niedrigwassersituation am Rhein erst im Herbst, also im Oktober oder November, zu erwarten.» Andere kleine Gewässer wie die Nahe oder die Wied hätten aber bereits Niedrigwasser.