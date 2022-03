Rund 100 Tage vor dem Start stößt die rheinland-pfälzische Landesausstellung über den Untergang des Römischen Reiches nach Angaben der Organisatoren auf großes Interesse. «Wir gehen davon aus, dass wir mindestens 100.000 Besucher erreichen werden», sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch in Trier. Derzeit seien bereits 437 Führungen in den drei beteiligten Museen vorreserviert - und nach Angaben von Touristikern gehöre die Sonderschau derzeit zu den Top 3 der am meisten nachfragten Ausstellungen in Deutschland.

Trier (dpa/lrs) - Rund 100 Tage vor dem Start stößt die rheinland-pfälzische Landesausstellung über den Untergang des Römischen Reiches nach Angaben der Organisatoren auf großes Interesse. „Wir gehen davon aus, dass wir mindestens 100.000 Besucher erreichen werden“, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch in Trier. Derzeit seien bereits 437 Führungen in den drei beteiligten Museen vorreserviert - und nach Angaben von Touristikern gehöre die Sonderschau derzeit zu den Top 3 der am meisten nachfragten Ausstellungen in Deutschland.

Mehr als 700 Exponate von 130 Museen aus 20 Ländern werden in der Ausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ vom 25. Juni bis 27. November in Trier zu sehen sein. Standorte sind das Rheinische Landesmuseum Trier, das Museum am Dom und das Stadtmuseum Simeonstift Trier. Daneben ist ein buntes Begleitprogramm mit mehr als 300 Veranstaltungen geplant. „Man merkt schon, die Leute sind kulturell ausgehungert“, sagte der Direktor des Rheinischen Landesmuseums Trier, Marcus Reuter.

Noch nie zuvor sei eine große Ausstellung der Frage nachgegangen, warum das Römische Reich untergegangen sei, sagte Lewentz. Er sei überzeugt, dass die Ausstellung auf einer Fläche von insgesamt 2000 Quadratmetern auch international „Strahlkraft“ haben werde. Davon könne Trier als Zentrum der Antike profitieren, aber auch das Land. „Ich sage immer voller Stolz: Rheinland-Pfalz ist das römischste Bundesland.“ Lewentz ist seit 2021 auch für die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz verantwortlich.

Das Budget der Ausstellung beläuft sich auf mehr als fünf Millionen Euro. Trier gilt als älteste Stadt Deutschlands und war einst größte Römermetropole nördlich der Alpen.

Untergang des Römischen Reiches