Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland soll weitgehend trocken, aber kalt werden. Freitagfrüh ist mit Nebel, leichtem Schneefall und Sprühregen sowie Glätte zu rechnen, bevor es im Tagesverlauf auflockert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 2 bis 6 Grad. In der Nacht auf Samstag soll es gebietsweise neblig werden und ab und zu leicht regnen, vor allem Richtung Westerwald und Eifel besteht Glättegefahr. Die Tiefstwerte sinken auf 1 bis -4 Grad. Der Samstag wird stark bewölkt, mitunter kann es zu einem leichten Sprühregen kommen. Die Temperaturen steigen auf maximal 5 bis 9 Grad, im höheren Bergland auf 3 bis 5 Grad. Der Sonntag wird nach Angaben des DWD bewölkt bis heiter und überwiegend niederschlagsfrei. Ähnlich wie am Vortag liegen die Höchstwerte bei 6 bis 10 Grad. (lrs)

Wetterbericht