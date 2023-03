Offenbach (dpa/lrs) - Der diesjährige März in Rheinland-Pfalz zählt zu den zehn nassesten März-Monaten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden 105 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. Das waren etwa 70 Prozent mehr als der Durchschnittswert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 (64 Liter pro Quadratmeter), wie der DWD am Donnerstag in Offenbach mitteilte. Die Durchschnittstemperatur lag im März mit 6,3 Grad Celsius deutlich über dem vieljährigen Vergleichswert (4,2 Grad Celsius).

