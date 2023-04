Der 1. FC Saarbrücken hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga schwer gepatzt. Die Saarländer verloren am Sonntag beim Tabellenletzten SV Meppen mit 0:1 (0:0) und verpassten damit den Sprung auf Rang vier. Als Tabellensechster liegt das Team von Trainer Rüdiger Ziehl mit 56 Punkten nun drei Zähler hinter dem Relegationsplatz, den derzeit Dynamo Dresden einnimmt. Zum ersten direkten Aufstiegsplatz sind es fünf Spieltage vor dem Saisonende sogar schon sieben Punkte Rückstand.

Meppen (dpa/lrs) - Marvin Pourié (90.+1 Minute) traf in der Nachspielzeit zum nicht unverdienten Sieg der Emsländer und bestrafte damit die Gäste für einen schwachen Auftritt. Insgesamt agierte der FCS in der Offensive viel zu harmlos und erspielte sich kaum Möglichkeiten. Am kommenden Sonntag geht es für Saarbrücken gegen 1860 München nun schon fast um die letzte Aufstiegschance.

Spielplan und Tabelle 3. Fußball-Liga