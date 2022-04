Als Putins Angriffskrieg auf sein Nachbarland noch fern war, mag die Idee eines Architekten in rheinland-pfälzischen Amtsstuben äußerst verschroben angemutet haben: Peter Zewens Bauvoranfrage lautete „Neubau eines Sicherheits-Atombunkers.“ Das war im März 2021. Angeblich hatte der Senior schon lange vor, zusammen mit seiner Frau ein sicheres Häuschen zu errichten.

Bauen wollten die beiden in einem Wochenend-Wohngebiet in Konz bei Trier. Doch dem lange gehegten Wunsch machte jetzt das Verwaltungsgericht in Trier erst einmal einen Strich durch die Rechnung. Denn es hat die Klage auf Genehmigung des Baus eines bunkerähnlichen Wochenendhauses abgewiesen.

Kein Bunker am Schanzengraben

Das Grundstück liegt passenderweise am Wirtschaftsweg „Auf dem Schanzgraben“, in der näheren Umgebung befinden sich etwa 40 Wochenend- und Wohnhäuser. Ob der Grundstückseigentümer auf Nummer sicher gehen wollte, weil ein früheres Wochenendhäuschen dort abgebrannt ist, ist nicht bekannt. Die alten Grundmauern jedenfalls stehen noch. Der Neubau hätte nach ersten Skizzen des Bauherrn Zewen ein eingeschossiges, fensterloses, achteckiges Gebäude sein und teilweise unter der Erde verschwinden sollen: 90 Quadratmeter Fläche, umgeben von 50 Zentimeter starken Außenwänden in Stahlbeton. Alles inklusive einer Sammelgrube fürs Abwasser. Am Ende hätte es mit Erde aufgeschüttet und bepflanzt werden sollen, sodass nur noch der Eingang zu sehen gewesen wäre – alles in allem ein sicheres Heim. Das laut Kläger nicht dauerhaft, sondern eben an Samstagen und Sonntagen bewohnt werden sollte.

Der Fremdkörper

Ein solcher Bau stelle in dem betroffenen Gebiet in Konz einen „städtebaulichen Fremdkörper“ dar, urteilte das Gericht, das der Architekt angerufen hatte. Denn schon der zuständigen Gemeinde hatte das Vorhaben nicht geschmeckt und sie hatte es daraufhin abgelehnt. Schließlich könne der Bunker Vorbildfunktion haben, ähnliche Bauwünsche bei den Nachbarn aufkommen lassen und nicht zuletzt für Spannungen sorgen. Zewens Anwalt Christian Wolff kann das Urteil in Teilen nachvollziehen, hält die Begründung Fremdkörper aber auch für ein vorgeschobenes Argument – sozusagen ein Totschlagsargument einerseits. Und andererseits: Immer wieder würden Auflagen für eine umgebungspassende Bebauung sehr weit ausgelegt oder sogar ignoriert. Was der Bau seines Mandanten hätte kosten sollen, weiß Rechtsanwalt Wolff nicht – ebenso wenig, wie es jetzt weitergehen soll.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, über eine mögliche Berufung muss das Oberverwaltungsgericht entscheiden. Möglich wäre auch, so Wolff, dass der Bunker kleiner und anders geplant werden könnte. Von atomsicher war ohnehin nicht mehr die Rede. Und: Selbst das Gericht hat Verständnis für den Kläger gezeigt und dessen Wunsch nach einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis. Vielleicht wird es ja doch noch was mit einem – kleinen – Bunker im Garten.