Worms (dpa/lrs) - Die Nibelungen-Festspiele in Worms (17. Juli bis 2. August) fallen in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. «Die geplante Inszenierung «Hildensaga. Ein Königinnendrama» wird in das Jahr 2022 verschoben», teilten die Organisatoren in Rheinland-Pfalz am Mittwoch mit. Für 2021 schreibt der Georg-Büchner-Preisträger Lukas Bärfuss ein Stück über den Reformator Martin Luther. Die Nibelungen-Festspiele finden seit 2002 vor dem Wormser Dom statt.

Hintergrund für die Entscheidung ist das von Bund und Ländern beschlossene Verbot von Großveranstaltungen bis vorerst 31. August. Der Gesellschafter-Ausschuss der Festspiele und der Rat der Stadt Worms hätten deshalb entschieden, die Inszenierung zu verschieben.