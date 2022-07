Mit der Premiere von «hildensaga. ein königinnendrama» beginnen am Freitag (20.30 Uhr) vor dem Kaiserdom in Worms die diesjährigen Nibelungen-Festspiele (15. Juli bis 31. Juli). Der österreichische Autor Ferdinand Schmalz fragt in der mystischen Geschichte über Treue und Verrat, ob eine von Frauen gelenkte Welt besser wäre. Die wichtigen Rollen als Brünhild und Kriemhild übernehmen die Schauspielerinnen Genija Rykova und Gina Haller.

Worms (dpa) - Das Bühnenbild ist eine riesige Flusslandschaft - „als Projektionsfläche und Spiegel zugleich“, wie es heißt. Unter der Regie von Roger Vontobel sind auf den Wänden des Doms zudem Videoprojektionen angekündigt. Das mittelalterliche Nibelungenlied um Drachentöter Siegfried gilt als eine der Lieblingssagen der Deutschen.

Die Organisatoren unter der Intendanz von Nico Hofmann freuen sich darüber, dass es weniger Corona-Beschränkungen als 2021 gibt und hoffen auf eine volle Tribüne mit rund 1400 Sitzplätzen pro Abend. Die Festspiele in einer der ältesten Städte Deutschlands finden seit 2002 statt.

Nibelungen-Festspiele