Offenbach (dpa/lrs) - Am Wochenende wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland neuer Schnee erwartet. An diesem Freitag ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst meist niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen zwischen minus eins und plus zwei Grad, im Bergland herrscht Dauerfrost. In der Nacht auf Samstag muss bei Minustemperaturen mit glatten Straßen gerechnet werden. Ab Samstagabend soll es schneien. Am Sonntag kann der Schnee im Westen teilweise in Regen übergehen, der DWD warnte in seiner Prognose vom Donnerstag vor teils erheblicher Glättegefahr ab Samstagabend. Tagsüber liegen die Temperaturen am Wochenende um die null Grad. In der Nacht können die Temperaturen auf bis zu minus sechs Grad fallen, so der DWD.