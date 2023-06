Ein 16 Jahre alter Badegast hat ein neunjähriges Mädchen im Völklinger Freibad vor dem Ertrinken gerettet. Nach Polizeiangaben vom Montag hatte der Jugendliche das Mädchen am Sonntag am Boden des Schwimmbeckens entdeckt und gemeinsam mit einem weiteren Badegast geborgen. Die Schwimmaufsicht konnte das Mädchen reanimieren. Beim Eintreffen der Polizei sei es bei Bewusstsein gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Vater sei während des Unfalls für wenige Minuten mit seinem Sohn an einem Kiosk gewesen. Zunächst hatte der Saarländische Rundfunk berichtet.

Völklingen (dpa/lrs) - Zum Zustand des Mädchens konnte die Polizei keine Angaben machen. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, die Polizei ermittle.