Ein neun Jahre altes Kind ist bei Bendorf am Rhein bei einem Zusammenstoß von zwei Autos schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die 32-jährige Fahrerin eines Wagens beim Abbiegen an einer Kreuzung das andere Fahrzeug übersehen. Es habe sich noch ein weiteres Kind in dem Auto befunden, sagte ein Polizeisprecher in Koblenz. Dieses sei aber wie die anderen Unfallbeteiligten unverletzt geblieben. Weitere Einzelheiten zu dem Zusammenstoß gab es zunächst nicht.

Bendorf (dpa/lrs) - Mitteilung