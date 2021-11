Bitburg (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Bitburg ist ein neunjähriges Kind schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, wurde es in der Fahrbahnmitte von einem Auto erfasst, als es eine Straße zwischen wartenden Fahrzeugen hindurch überqueren wollte. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.