Ein neun Jahre alter Junge soll in Linz am Rhein zahlreiche geparkte Autos zerkratzt haben. Bislang seien 14 Fälle seit dem vergangen Montagmorgen bekannt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Autofahrer habe ein Kind bei einer der Taten beobachtet. Den Beamten sei es dann gelungen, den Jungen zu identifizieren. Der Neunjährige habe gestanden. Warum er die Autos zerkratzte, war zunächst unklar. Kinder unter 14 Jahren sind in Deutschland nicht strafmündig. Es ist aber möglich, dass auch jüngere Kinder oder deren Eltern für verursachte Schäden aufkommen müssen.

