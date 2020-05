Heiligenroth (dpa/lrs) - Zwei Neunjährige haben in einer Kirche in Heiligenroth (Westerwaldkreis) mit Kerzen gespielt und dadurch einen Brand ausgelöst. Das Feuer brach am Samstag aus und beschädigte einen Altar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Während der Löscharbeiten meldeten sich die Eltern der Kinder, die ihnen die Tat gebeichtet hätten. Demnach hielten die beiden Neunjährigen ein Opferlicht an eine Tischdecke und lösten so den Brand aus. Am Kirchengebäude selbst entstand kein Schaden.