Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken sind neun Menschen leicht verletzt worden, darunter vier Kinder. Der Notruf sei in der Nacht auf Sonntag um 1.30 Uhr eingegangen, teilte die Feuerwehr mit. Bewohner hätten bereits mit Leitern versucht, ins Freie zu kommen, einige hätten es durch das verrauchte Treppenhaus hinaus geschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge brannte dort ein Kinderwagen, der den gesamten Treppenraum verrauchte und den Fluchtweg abschnitt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Das Feuer sei mit einem Feuerlöscher bereits gelöscht gewesen, als die Rettungskräfte eintrafen. Wegen des vielen Rauches hätten sie aber noch mehrere Bewohner aus dem Haus gerettet. Die Verletzten hätten Rauchgasvergiftungen oder leichte Brandverletzungen erlitten und seien ins Krankenhaus gebracht worden.