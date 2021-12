Gelsdorf (dpa/lrs) - Die Handwerkskammer Koblenz baut ein «Logistik-Zentrum Hochwasser Ahr» als Anlaufstelle für Handwerker auf. Diese sollen in einem etwa 2000 Quadratmeter großen Zelt an der A 61 in Gelsdorf bei Grafschaft (Landkreis Ahrweiler) ihr Werkzeug für Einsätze lagern können, wie ein Sprecher der Debeka Versicherung am Montag mitteilte. Vermittelt werden die Hilfsangebote der Handwerker unter anderem über eine extra dafür eingerichtete Online-Plattform www.handwerk-baut-auf.de.

Die Versicherung Debeka fördert das Projekt für ein Jahr mit 250.000 Euro. Damit sollen alle anlaufenden Kosten wie etwa Mitarbeitende bezahlt werden, hieß es. Insgesamt sollen vier Mitarbeiter der Handwerkskammer eingesetzt werden. Sie sollen sich auch um gespendete Hilfsgüter kümmern, die ebenfalls in dem Zentrum gelagert werden. Derzeit stehe das Grundgerüst schon, doch richtig losgehen werde die Arbeit voraussichtlich erst im neuen Jahr, sagte der Sprecher.