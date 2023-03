Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der Verlegung von Glasfaserkabeln entlang Bahnstrecken will das saarländische Unternehmen Onefiber unter anderem in Rheinland-Pfalz ein komplett neues, weitverzweigtes digitales Hochgeschwindigkeits-Netz schaffen. Am Donnerstag wurde im Mainzer Digitalisierungs-Ministerium eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben. Was das für die Verbraucher bedeutet.

Die Idee erscheint einfach und attraktiv: Ein Glasfasernetz, das schnelles Internet in alle Winkel Deutschlands bringt, wird entlang von Bahnstrecken verlegt. An Bahnstrecken gibt es bereits überall