Die saarländische SPD-Landesregierung holt Vertreter aus Wirtschaft, Verbänden und Gesellschaft an einen Tisch, um eine «Saarland-Strategie» für den Strukturwandel zu erarbeiten. Das «Zukunftsbündnis Saar» nehme am 24. März unter Leitung von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) seine Arbeit auf, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Koordiniert werde das Bündnis vom Strukturwandelbeauftragten der Landesregierung, Frank Nägele.

Saarbrücken (dpa/lrs) - «Der wirtschaftliche Strukturwandel fordert unser Land, wir müssen jede Chance nutzen, Erfolg zu haben für Arbeitsplätze im Saarland», sagte Rehlinger. Dazu sollten «alle Kräfte gebündelt» werden. In dem Bündnis sind rund 25 Vertreter von Interessenvereinigungen dabei: Von Kammern, Gewerkschaften über Kirchen und anderen gesellschaftlichen Gruppen bis zu Vertretern der Landesregierung. In dem Bündnis sollen auch Formate wie die Strukturwandelinitiative aufgehen.