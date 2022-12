Die saarländische Bildungs- und Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) hat sich in Paris für eine stärkere Förderung des deutsch-französischen Jugendaustauschs eingesetzt. Dort kam der Verwaltungsrat des Deutsch-Französischen Jugendwerkes (DFJW) zu seiner ersten Sitzung in Präsenz seit Beginn der Corona-Krise zusammen. Streichert-Clivot ist derzeit stellvertretendes Mitglied im DFJW-Verwaltungsrat.

Saarbrücken/Paris (dpa) - „Unser Ziel ist es, dem deutsch-französischen Jugendaustausch im Élysée-Jahr 2023 und im Vorfeld der Olympischen Spiele 2024 in Paris einen neuen Schwung zu geben“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Gute deutsch-französische Beziehungen seien eine wichtige Grundlage für den europäischen Zusammenhalt, für Demokratie und Frieden in Europa. Sie bauten auf guten persönlichen Begegnungen und Beziehungen auf. „Deshalb wollen wir den deutsch-französischen Jugendaustausch stärken fördern und den Blick dabei besonders auch auf die Grundschulen und den künstlerischen Bereich und die Breitenkultur richten“, so Streichert-Clivot.

Das DFJW unterstützt unter anderem organisatorisch und finanziell Austausche von Schülern und Lehrkräften sowie Fortbildungen.

Das Élysée-Jahr erinnert an die Unterzeichnung des Élysée-Vertrages vor 60 Jahren. Am 22. Januar 1963 hatten Deutschland und Frankreich nach langer Feindschaft einen Vertrag über die deutsch-französische Freundschaft geschlossen.

Das Deutsch-Französische Jugendwerk