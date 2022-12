Koblenz (dpa/lrs) - Ein Lottospieler aus dem Rhein-Pfalz-Kreis kann sich über einen satten Millionengewinn freuen. Bei der Ziehung des Eurojackpots am Freitagabend lag der Tipper mit fünf Zahlen und einer der beiden Eurozahlen richtig, wie Lotto Rheinland-Pfalz am Montag in Koblenz mitteilte. Dafür gibt es den Angaben zufolge rund 3,16 Millionen Euro. Der Tipper hatte 17 Euro eingesetzt und seinen Schein online abgegeben. Es ist dieses Jahr bereits der neunte Millionengewinn, der nach Rheinland-Pfalz geht.

