Saarbrücken (dpa/lrs) - Zur Behandlung von chronisch Kranken forschen sie an Implantaten mit medikamentenproduzierenden Bakterien, die im Körper Arzneimittel bei Bedarf kontrolliert abgeben können: Mit dem Schwerpunkt «Lebende Therapeutische Materialien» geht am Mittwoch in Saarbrücken ein neuer Leibniz-Wissenschaftscampus an den Start. Partner im Verbund sind das Leibniz-Institut für Neue Materialien, die Universität des Saarlandes und das Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland. Für das Projekt stehen insgesamt rund 4,3 Millionen Euro für vier Jahre zur Verfügung.

In einem Wettbewerbsverfahren habe die Leibniz-Gemeinschaft eine Förderung von 900 000 Euro für die gemeinsame Erforschung neuer Materialien zur personalisierten Verabreichung von Biotherapeutika bewilligt, hieß es in der Mitteilung. Die übrigen Beträge stammen von den Partnern, 400 000 Euro kommen von der Staatskanzlei des Saarlandes.

Im Rahmen des Leibniz-Wissenschaftscampus werden junge Wissenschaftler gefördert, die in den beteiligten Institutionen arbeiten und interdisziplinär ausgebildet werden. Insgesamt seien 15 Gruppen geplant, Kern des Ganzen seien 18 Doktoranden, sagte der Koordinator des Leibniz-Wissenschaftscampus, Mario Quilitz.

Bundesweit gibt es mehr als 20 Leibniz-Wissenschaftscampi. Dabei arbeiten Leibniz-Einrichtungen jeweils eng mit Hochschulen zu einem bestimmten Themenkomplex zusammen. Die Leibniz-Gemeinschaft verbindet 96 eigenständige Forschungseinrichtungen. Der Gesamtetat der Institute liegt bei mehr als 1,9 Milliarden Euro.