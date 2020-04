Saarbrücken (dpa/lrs) - Der neue deutsch-französische Bürgerfonds kann auch in der Corona-Krise über Projekte den Austausch zwischen Deutschen und Franzosen fördern. Darauf hat der Staatssekretär und Bevollmächtigte für Europaangelegenheiten des Saarlandes, Roland Theis (CDU), am Dienstag in Saarbrücken hingewiesen. Der Fonds ist mit einem Budget von 2,4 Millionen Euro ausgestattet und sieht unter anderem vor, gemeinsame zivilgesellschaftliche Initiativen und Städtepartnerschaften zu stärken.

«Die Solidarität, die wir in den vergangenen Wochen zwischen Deutschland und Frankreich erlebt haben, zeigt, dass wir zusammengehören», sagte Theis. Der Bürgerfonds sei «ein gutes Instrument, die Freundschaft zwischen unseren Ländern zu leben». Mitmachen könnten Vereine, Stiftungen, Bürgerinitiativen, Akteure aus der Sozialwirtschaft, Wissenschaft und Bildung.

In der Corona-Pandemie liege der Fokus zunächst auf Online-Begegnungen: Bei Online-Dinnern können Interessierte künftige Projekte planen. Anmeldungen seien noch bis zum 28. April möglich. Der Bürgerfonds geht auf den 2019 geschlossenen Vertrag von Aachen zurück, mit dem Deutschland und Frankreich ihre Zusammenarbeit 56 Jahre nach dem Elysée-Vertrag von 1963 bekräftigt hatten.