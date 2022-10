Während der laufenden Tarifrunde hat der Verhandlungsführer der Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie im Bezirk Mitte, Johannes Heger, sein Amt niedergelegt. Heger wolle sich auf die Zukunft seines Familienunternehmens konzentrieren, das sich wegen der hohen Energiepreise in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befinde, teilte die Arbeitgebergemeinschaft am Freitag in Frankfurt mit.

Frankfurt/Main (dpa) - Immer mehr gesunde Unternehmen könnten die hohen Energie- und Materialpreise kaum noch oder gar nicht mehr vorfinanzieren. Davon sei auch die Heger-Gruppe betroffen, hieß es. Neuer Verhandlungsführer ist Oliver Barta von der Bosch Thermotechnik GmbH in Wetzlar.

Die Tarifverhandlungen für die rund 380 000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie im Bezirk Mitte gehen an diesem Freitag (11.00 Uhr) in die zweite Runde. Die IG Metall erwartet bei den Verhandlungen in Landau nach eigenen Angaben ein Angebot der Arbeitgeber. Die Gewerkschaft fordert angesichts der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten 8,0 Prozent mehr Geld.

Die Arbeitgeber hatten in der ersten Runde auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nach der Corona-Krise und dem russischen Angriff auf die Ukraine hingewiesen.

Die Tarifverhandlungen in der größten deutschen Industriebranche werden zunächst regional eröffnet, bevor die Parteien einen Pilotbezirk ausdeuten. Gelingt dort ein Abschluss, wird das Ergebnis in den anderen Bezirken übernommen.