Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der 1. FC Kaiserslautern nimmt in der englischen Woche der 3. Fußball-Liga gegen Aufsteiger VfB Lübeck den nächsten Anlauf, um den ersten Heimsieg der Saison einzufahren. Die Lübecker haben die vergangenen vier Partien in Serie gewonnen. Dementsprechend groß ist auch der Respekt auf FCK-Seite. „Lübeck ist in den letzten Spielen sehr stabil, hat wenig Gegentore kassiert und ein gutes Umschaltspiel. Das ist sehr guter, schwerer Gegner“, sagte Trainer Jeff Saibene vor der Partie am Mittwochabend (19.00 Uhr) im Fritz-Walter-Stadion. Nicht zufrieden war der 52-Jährige mit der Leistung seiner eigenen Mannschaft im vergangenen Spiel beim Halleschen FC. Die Pfälzer kamen wieder nicht über ein Unentschieden hinaus. „Wir verlieren derzeit zwar nicht, aber gewinnen auch zu wenig. Mein Geduldsfaden muss sehr stabil sein momentan“, sagte Saibene. „Wir sehnen uns nach einer Serie, wie sie Lübeck jetzt hat.“

Speziell das Angriffsverhalten seines Teams sieht der Luxemburger als Problem und fand dafür auch klare Worte. „Wir reden die ganze Woche darüber, dass wir mehr in den Abschluss gehen und mehr aus der Distanz schießen müssen. Und in Halle machen wir es dann nicht“, schimpfte der Coach. „Das war ein großes Thema, weil ich sehr unzufrieden war.“

Neben den sportlichen Problemen plagen den derzeitigen Tabellen-16. vor dem Duell mit Lübeck zudem Verletzungssorgen. Kapitän Carlo Sickinger (Muskelverhärtung im Oberschenkel) und Simon Skarlatidis (Leistenprobleme) fallen aus. Bei Skarlatidis steht sogar eine Operation, über die zeitnah entschieden werden soll, im Raum. Daniel Hansliks Mitwirken ist aufgrund einer Prellung noch fraglich.