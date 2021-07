Offenbach (dpa/lrs) - Die neue Woche bringt in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaftes Wetter mit Schauern und Gewitter. Dazu wird es mäßig warm, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag in Offenbach mitteilte. Während für Montag keine Wetterwarnungen vorlagen, wird für Dienstag ein Regenband mit Schauern erwartet, das auch Gewitter bringen könnte. Dann sind den Angaben zufolge Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um 80 Stundenkilometer möglich.

